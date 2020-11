Coronavirus, in Lombardia scende il numero dei contagi (7.633) con quasi gli stessi tamponi. Le vittime sono 182

Il bollettino del 18 novembre

Dopo il raddoppio di nuovi contagi registrato ieri, oggi 18 novembre torna a scendere il numero di casi di Covid-19 in Lombardia. +7.663 i positivi osservati nelle ultime 24 ore. A diminuire di poco sono anche i tamponi con +38.100 (ieri +38.283). Le vittime sono 182 (ieri 202), per un numero complessivo di decessi arrivato a quota 19.850. Aumentano le terapie intensive avvicinandosi ancora di più a quota mille: oggi sono 903 (+9), ieri +39 con 894 persone ricoverate. Non meglio per le ospedalizzazioni ordinarie: +172, anche se meno di ieri (+250). I guariti sono 169.056.

Foto in copertina: ANSA| Skyline di Milano

