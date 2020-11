Il bollettino del 19 novembre

In Lombardia salgono a +7.453 i nuovi casi di contagio da Coronavirus. Il totale degli attualmente positivi dall’inizio dell’emergenza è di 155.580 unità. I dati arrivano a fronte di un incremento di +37.595 tamponi. Sono +165 i decessi conteggiati nelle ultime 24 ore (ieri erano +182); dallo scoppio della pandemia la Regione ha registrato 20.015 vittime. Nelle terapie intensive, ad oggi, sono ricoverati 915 pazienti. In 24 ore il numero di persone ricoverate con sintomi è passato da 8.323 a 8.291. Le persone guarite e dimesse sono in tutto 172.847. Ci sono 146.374 pazienti in isolamento domiciliare. Il governatore della Regione Attilio Fontana ha spiegato che per la prima volta «dall’inizio della nuova ondata, il totale dei ricoveri in Lombardia ha segno negativo (-32)». Per il presidente, questo dato «potrebbe essere isolato o l’inizio della discesa».

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

