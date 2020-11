Coronavirus, in Lombardia le vittime sono quasi 200. Più di 8mila i nuovi contagi su 38.702 tamponi analizzati

Il bollettino del 15 novembre

Nelle ultime 24 ore la Regione Lombardia ha registrato 8.060 nuovi casi di Coronavirus, contro i +8.129 di ieri. Il dato arriva dopo +38.702 tamponi effettuati dalla Regione, in crescita rispetto ai +35.550 del giorno precedente. Il numero delle vittime è invece di 181, ieri erano state +158, e il giorno prima ancora +118. Il totale dei decessi arriva così a 19.367. Le persone in terapia intensiva sono invece 837 con un incremento di +20 da ieri. Il numero dei ricoverati con sintomi è invece salito a 7.781: +160. Le persone dimesse e o guarite sono in totale 138.872.

