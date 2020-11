Coronavirus, in Lombardia aumentano i decessi: 158 in 24 ore. Sono 8.129 i nuovi contagi

Il bollettino del 14 novembre

Oggi i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia sono +8.129 contro i +10.634 di ieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono +158 contro i +118 di ieri per un totale di 19.186 decessi. In terapia intensiva si trovano ancora 817 persone, ovvero +16 unità rispetto a ieri (quando erano 801) mentre i ricoveri ordinari sono 7.621 (+302, ieri 7.319). I casi totali di Covid-19 sono 312.720, in isolamento si trovano 147.841 persone (+4.692), gli attualmente positivi sono 156.279 (+5.010) mentre i guariti e dimessi 137.255 (+2.961). L’incremento dei tamponi nell’ultima giornata è di +35.550 contro i +55.636 di ieri per un totale di 3.511.792 tamponi effettuati dall’inizio della pandemia.

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

