Coronavirus, Povia: «Vaccino obbligatorio? Col ca**o» – Il video

Il cantautore: «Crisanti, quando ha detto che non ci sono né dati né trasparenza, è stato subito screditato. Ma ha ragione: lasciamo la fede alla religione e le prove alla scienza»

«Il virologo Andrea Crisanti, quando ha detto che non ci sono né dati, né trasparenza sui vaccini anti-Coronavirus, è stato subito screditato dal bazooka mediatico. Ma ha ragione: lasciamo la fede alla religione e le prove alla scienza. Quindi vaccino obbligatorio col ca**o, come fu col decreto Lorenzin nel 2017». Questo il pensiero di Giuseppe Povia, cantautore da sempre considerato vicino a posizioni euroscettiche e sovraniste, che in un video ha dedicato una canzone all’ipotesi che sia reso obbligatorio il vaccino anti-Covid.

Video: Facebook / Buffonate di Stato

