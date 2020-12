Nubifragio a Reggio Calabria, strade come fiumi: allagamenti e disagi – Il video

Le previsioni meteo per le prossime ore sono preoccupanti. La Protezione civile però non ha diramato ancora nessun allarme

Strade come fiumi a Reggio Calabria, su cui la mattina di oggi, 3 dicembre, si è abbattuto un forte nubifragio: due ore di piogge torrenziali che hanno causato enormi disagi ai cittadini, come mostrano le impressionanti immagini arrivate dalla città. Le previsioni meteo per le prossime ore non sono incoraggianti, si attendono infatti ulteriori temporali e precipitazioni intense. Ma nessuna allerta meteo è stata diramata dalla Regione Calabria per la provincia interessata.

