Allerta rossa per i fiumi in Emilia, il Panaro ha rotto gli argini, evacuate decine di case nel modenese – I video

Il Panaro è esondato. Il fiume ha rotto gli argini questa mattina nel territorio comunale di Castelfranco Emilia, vicino a Nonantola e Modena, e ha allagato tutta l’area circostante. Decine di case sono state evacuate e tre grandi strutture sportive sono state allestite per l’accoglienza degli sfollati – almeno venti famiglie fino ad ora – nel rispetto delle norme di distanziamento stabilite per l’epidemia da Coronavirus. Vigili del fuoco e Protezione civile sono al lavoro per assistere la popolazione. Danni anche alla rete ferroviaria tra Castelfranco e Modena, tratto rimasto chiuso per diverse ore e ancora osservato speciale, e a quella stradale. Diverse strade allagate restano chiuse alla circolazione. La protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emanato un’allerta rossa valida per 36 ore per la piena Panaro, esondato, e per quella del fiume Secchia. Un’altra allerta, ma di colore arancione, è stata emanata per le zone pianeggianti, più a valle verso il mare, in provincia di Ferrara, sempre a causa dell’esondazione del Panaro e della piena del Reno.

