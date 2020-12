Il Mose non si solleva e Venezia finisce (di nuovo) sott’acqua: «Situazione drammatica» – Il video

Stavolta il Mose non è stato sollevato in tempo. Per farlo occorrono al momento diverse ore di anticipo e il meccanismo parte solo quando si prevede una marea superiore ai 130 centimetri, eventualità che fino alla mattina dell’8 dicembre era stata esclusa. Adesso, però, a causa di un innalzamento improvviso dovuto alla Bora, si attende un picco di 145 centimetri alle 16.40. E Venezia è di nuovo sommersa. «La situazione è terribile, siamo sotto l’acqua in maniera drammatica», ha detto Carlo Alberto Tessein, procuratore della Basilica di San Marco. «Il nartece è completamente allagato e se il livello sale ancora andranno sotto anche le cappelle interne».

“vabbè, sarà costato sui 30 milioni per la realizzazione e continuerà a costare sui 300.000 ogni volta che viene attivato, ma almeno col Mose è finita l’era delle acque alte a Venezia!”



Martedì 8 Dicembre 2020, Cannaregio: pic.twitter.com/ljsUm0dSNb — nascondina (@xanalnas) December 8, 2020

Il centro storico di Venezia è già in buona parte sott’acqua e le polemiche non si placano: «Perché oggi il Mose non è stato azionato? Siamo in una fase sperimentale, nella quale si alza quando c’è una previsione di 130 centimetri: l’allerta viene data 48 ore prima, per permettere non solo di emettere le ordinanze per la navigazione, ma anche per convocare le squadre operative», ha spiegato Cinzia Zincone, capo del Provveditorato alle opere pubbliche del Nordest. Il fatto che il Mose sia ancora in fase sperimentale a 17 anni di distanza dall’inizio dei lavori, con inaugurazione prevista a dicembre del 2021, si commenta da solo. Zincone si augura due cose per il futuro: «La prima è che il vento spinga le acque fuori della laguna e faccia quello che oggi noi non siamo stati in grado di fare. La seconda è che si riesca a fare tesoro anche di questa esperienza per aggiornare le procedure in modo da adattarle anche a situazioni come questa, di improvviso peggioramento».

Ore 15.20 …

Adesso sono al Centro Maree per seguire l’evolversi della situazione.

Prossimo massimo 145 cm alle 16:40, a causa del rinforzo anomalo del vento. Il sistema MOSE non è attivo. pic.twitter.com/CjsAmu6Poe — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) December 8, 2020

