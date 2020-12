Torna l’acqua alta a Venezia, stavolta la previsione c’è. Nella notte risalgono le paratoie del Mose: previsto picco di 130 cm

Dalle 3 di questa notte sono tornate a salire le paratoie del Mose, dopo che il Centro previsione e segnalazione maree del Comune di Venezia ha previsto per oggi 9 dicembre un nuovo picco di acqua alta fino a 130 cm intorno alle 9.30. Al momento piazza san Marco è tornata a essere percorribile, come mostrano le immagini delle webcam. Sventato l’allagamento per il secondo giorno consecutivo, dopo che ieri le previsioni non avevano anticipato l’arrivo di 138 cm di acqua alta, facendo così partire l’ordine di attivazione per il sistema di protezione nella laguna.

Piazza San Marco allagata l’8 dicembre

