Casadilego canta Vittoria al pianoforte nella manche finale di X Factor – Il video

La 17enne abruzzese ha trionfato sul duo rock Little Pieces of Marmalade. Il risultato determinato dal voto popolare

Alla fine è stata una favorita della vigilia, la 17enne Casadilego – all’anagrafe Elisa Coclite – cantautrice abruzzese intensa e struggente, a conquistare la 14esima edizione di X Factor. Nell’ultima manche la lotta è stata testa a testa con il duo rock Little Pieces of Marmalade. Casadilego era nella categoria Under donne, guidata dal rapper Hell Raton. Ecco la sua esecuzione al pianoforte del brano Vittoria.

Video: Immagini concesse da Sky; #XF2020 è sempre disponibile on demand

Leggi anche: