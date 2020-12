New York, un auto si scaglia conto gli attivisti di Black Lives Matter. Almeno sei i feriti

Al momento non sono chiare nè le motivazioni dell’incidente nè l’identità del guidatore. Nel quartiere Murray Hill di Manhattan a New York, un auto si è scagliata contro un gruppo di manifestanti del movimento Black Lives Matter. I feriti, alcuni dei quali trasportati in ospedale, sarebbero almeno sei. Le autorità cittadine hanno diramato un appello, chiedendo a chiunque di evitare l’area. Il guidatore, come conferma un portavoce della polizia, sarebbe già stato arrestato. Su internet cominciano già a diffondersi alcuni video che diverse testate locali, come il New York Post riconducono all’incidente. Intanto, dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’auto fosse circodanta da alcuni manifestanti e che il guidatore avrebbe accelerato per sfuggire al blocco travolgendo così diverse persone. La polizia ora deve chiarire se è stato in effetti un gesto intenzionale o solo un incidente.

YOUTUBE | Il servizio di Fox sull’incidente al corteo organizzato da Black Lives Matter

