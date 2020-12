Il vaccino Pfizer contro il Covid è arrivato in Italia: il furgone con le prime dosi verso lo Spallanzani

I vaccini anti-Covid stanno arrivando. Il furgone con le prime dosi ha da poco passato la frontiera del Brennero. Proviene dal Belgio e proseguirà il suo viaggio, scortato dai carabinieri, verso l’Istituto Spallanzani di Roma. Al suo interno ci sono le prime 9.750 dosi del vaccini di Pfzer-Biontech in attesa che cominci la campagna di vaccinazione a partire dal 27 dicembre, uno dei V-Day europei.

La distribuzione

Alle prime migliaia di dosi dovrebbero aggiungersi altre 450 mila nella settimana che inizia il 28 dicembre, che verranno portate nei 300 punti di somministrazione. In totale del lotto dei 200 milioni di vaccini acquistati dall’Unione europea, in Italia dovrebbero arrivare 27 milioni.

Le regole

Attualmente in Italia non vige l’obbligo di vaccinazione. L’obbligatorietà del vaccino sul luogo di lavoro negli ultimi giorni è stato oggetto di un crescente dibattito. Per esempio, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano magistrato Raffaele Guariniello ha ipotizzato il licenziamento per i dipendenti che non accettano di vaccinarsi.

Articolo in aggiornamento

Foto copertina: Rainews | Il primo furgone con le dosi del vaccino Pfizer al confine del Brennero

Leggi anche: