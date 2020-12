Verso il V-Day, il vaccino Pfizer allo Spallanzani pronto per tutte le regioni. Europa ai blocchi di partenza: prime dosi in Francia, Olanda e Ungheria

Le 9.750 dosi del vaccino Pfizer anti-Coronavirus sono state consegnate all’Istituto Spallanzani di Roma. Il furgone con a bordo le dosi era arrivato ieri sera dal Belgio alla caserma di Tor di Quinto, scortato dalle auto dei carabinieri, in preparazione delle prime vaccinazioni che partiranno il 27 dicembre. Allo Spallanzani le dosi saranno suddivise in scatole che verranno poi consegnate ai militari che le trasporteranno in 300 luoghi di somministrazione, principalmente ospedali, perché il vaccino va conservato a bassissime temperature (-80 gradi centigradi), il che limita la facilità di distribuzione. Una parte dei vaccini andrà all’aeroporto militare Pratica di Mare, mentre il resto verrà distribuito dai mezzi militari in altre destinazioni da raggiungere via terra nel raggio di 300 chilometri.

Le prime vaccinazioni di fine anno coinvolgeranno soltanto il personale sanitario e in seguito 11 milioni di italiani sopra i 60 anni. Per l’inizio di una campagna di vaccinazione più massiccia – che dovrebbe contare 27 milioni di vaccini per l’Italia su 200 milioni in Europa – dovremmo aspettare il nuovo anno. Ma già dalla prossima settimana dovrebbero arrivare altre 450 mila dosi del vaccino. Su Twitter la presidente della Commissione europea von der Leyen ha espresso la sua soddisfazione per la consegna del vaccino in vista del V-Day di domani: «Il vaccino è stato reso disponibile allo stesso momento a tutta l’Unione europea e le prime dosi verranno somministrate contemporaneamente ad Atene, a Roma a Helsinki e a Sofia!».

Dall’Olanda all’Ungheria: arrivate le prime dosi

Prosegue nel frattempo la distribuzione dei vaccini all’estero. Questa mattina le prime dosi destinate ai Paesi Bassi sono arrivate a Oss, nella provincia del Brabante settentrionale, con largo anticipo rispetto alla prima vaccinazione, che avverrà l’8 gennaio. In Belgio invece, dove le vaccinazioni inizieranno da lunedì in tre case di cura, 10 mila vaccini Pfizer-BioNTech sono stati consegnati sabato mattina all’ospedale universitario di Lovanio.

Anche in Ungheria sono pronti i preparativi per le prime vaccinazioni. Su Twitter il portavoce del premier Viktor Orban, Zoltan Kovacs, ha spiegato che le 9.750 dosi arrivate finora verranno usate per vaccinare 4.875 operatori sanitari che sono in prima linea nella lotta al Covid. In Francia invece le prime dosi – 19.500 in tutto – sono arrivate a Parigi poco prima delle 7 del questa mattina. Nella capitale francese le vaccinazioni cominceranno domani, a partire da due istituti per anziani.

Foto di copertina: Rainews

