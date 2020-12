Violento terremoto in Croazia: edifici distrutti e almeno un morto. Trema anche il Nord-Est dell’Italia

Forte scossa di terremoto in Croazia. Dopo gli assestamenti di bassa intensità della nottata, nella tarda mattinata di oggi, 29 dicembre, è stato registrato un terremoto di magnitudo 6.4 con epicentro localizzato intorno a Petrinja, una cittadina a cinquantina di chilometri a sud di Zagabria. Il terremoto è stato avvertito in tutto il Paese, ma anche in Serbia, Bosnia-Erzegovina e sul versante adriatico dell’Italia.

Stanotte alcuni movimenti sismici di assestamento e di bassa intensità – di magnitudo 3.0/2.5 – si erano registrate tra Petrinja e Sisak. Ieri mattina, 28 dicembre, la zona era stata colpita da tre forti scosse di magnitudo 5.2, 4.7 e 4.1. I media regionali parlano di gravi danni a Petrinja, con edifici crollati, interruzione di elettricità e linee telefoniche. In tutto, sono tra 1.500 e 2 mila le case e gli edifici pubblici danneggiati.

Come ieri, anche oggi i movimenti si sono avvertiti in gran parte del Nord-Est dell’Italia, ma anche lungo le aree del Ravennate e di Napoli, soprattutto nei quartieri a nord. Segnalazioni del terremoto si sono avvertite anche a Bolzano e in Veneto: qui sono state diverse diverse le segnalazioni giunte ai Vigili del Fuoco. Al momento non si registrano danni né feriti.

