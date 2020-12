Terremoto in Croazia, la scossa sorprende in diretta il sindaco di Petrinja – Il video

Darinko Dumbovic, sindaco di Petrinja, città epicentro del terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito la Croazia il 29 dicembre, è stato sorpreso dalla scossa in diretta tv mentre stava rilasciando un’intervista. Il video è stato diffuso su Twitter dal giornalista Gustavo Jiménez. Dumbovic ha lanciato un appello a inviare aiuti urgenti a Petrinja, in particolare Vigili del Fuoco e altri specialisti. «Mezza città è stata distrutta dal terremoto», ha dichiarato, «la situazione è come a Hiroshima».

Video: Twitter / @tavoj2828

