Nonostante i numeri, la conoscenza di questo mondo è molto scarsa. Solo un italiano su tre sa che la sordocecità non comprende solo la mancanza, parziale o totale, di vista e udito assieme, ma spesso è associata a una condizione di pluridisabilità grave. Appena uno su dieci è a conoscenza del fatto che essere una persona sordocieca comporta molte volte anche una disabilità intellettiva, accompagnata anche da altre di tipo motorio.

L’inclusione lontana

Guardando i dati del “Nuovo studio sulla popolazione di persone sordocieche, con disabilità sensoriali e plurime in condizioni di gravità” condotta dall’Istat per Lega del Filo d'Oro, la piena inclusione sociale delle persone sordocieche sembra ancora lontana. La ricerca segue la classificazione internazionale ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), che considera la disabilità come il risultato dell'interazione negativa tra la persona e l'ambiente, fisico e culturale in cui vive, così come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Dallo studio emerge come le famiglie continuino a costruire “la rete di aiuti per far fronte alle carenze di un sistema di welfare con scarse risorse economiche, molto incentrato sui trasferimenti monetari e poco sui servizi alla persona”. In prospettiva, “la rarefazione delle reti familiari e il progressivo invecchiamento della popolazione rischiano di mettere in crisi la sostenibilità di questo modello di welfare”.

La maggior parte di coloro che hanno limitazioni sensoriali alla vista e all’udito ha titoli di studio più bassi rispetto al resto della popolazione: circa una persona su due ha solo la licenza elementare. Quanto alle condizioni economiche e lavorative, il 18% si colloca tra le fasce più povere della popolazione; solo il 26% dice di essere occupato e il 6% si dichiara inabile al lavoro.

Gli anziani sono la categoria in cui la disabilità sensoriale incide maggiormente sull’autonomia quotidiana. Tra le persone sordocieche che hanno più di 65 anni, il 43,5% ha difficoltà gravi nelle attività domestiche. Quasi quattro persone su dieci denunciano una mancanza di aiuto.

La situazione si aggrava per quelle persone sordocieche che hanno anche problemi motori (nel 73% donne), la cui quasi totalità è costituita da over 65. Tra queste, il 43% vive da sola e quasi l’85% ha solo la licenza elementare. Il 27,5% è nelle fasce più povere di reddito, l'11,1% dichiara di essere inabile al lavoro. Tra gli anziani, oltre sette persone su dieci presentano gravi difficoltà nelle attività domestiche o di cura personale.

Uno studio Istat per Lega del Filo d’Oro del 2015 rilevava come per le persone sordocieche sopra i 15 anni fosse difficoltoso l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici (88,3%), l’accesso agli edifici come ospedali o scuole (85%), o anche semplicemente uscire di casa (86,7%). Mancano ausili come ad esempio rampe di accesso per autobus, mezzi con spazi adeguati per la sedia a rotelle, annunci vocali di fermata e di numero di linea. Circa due terzi delle persone sordocieche dichiarava difficoltà ad incontrare amici o parenti, il 78,7% ad occuparsi dei propri interessi o a partecipare ad eventi culturali. Il 93,1% trovava ostacoli a utilizzare internet.