Sconosciute al momento le cause dell’incidente

Le pale del Moulin Rouge sono cadute nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 aprile. Lo hanno confermato i vigili del fuoco all’agenzia di stampa Afp. Non si registrano feriti, secondo i pompieri, che dicono che non si rischiano altri crolli. Sconosciute al momento le cause dell’incidente.

Video da Infos Françaises su X

