Inter campione d’Italia, a Milano la festa scudetto sotto la pioggia: migliaia di tifosi in strada per la seconda stella – Il video

La pioggia incessante non è riuscita a fermare una grande festa in un giorno speciale. Migliaia di tifosi si sono dati appuntamento in piazza del Duomo per festeggiare lo scudetto, nonostante l’acqua, il vento e il freddo. Con cinque giornate di anticipo ieri, lunedì 22 aprile, l’Inter si è laureata campione d’Italia per la ventesima volta, conquistando la tanto attesa seconda stella. Non lo ha fatto in una partita qualunque ma nel match contro il Milan: gli uomini di Inzaghi hanno battuto 2-1 i cugini rossoneri vincendo il sesto derby consecutivo. I festeggiamenti sono andati avanti per tutta la notte. I clacson impazzavano per le vie di Milano e la squadra è rientrata in hotel cantando il più classico: «I campioni dell’Italia siamo noi». Prima però i giocatori, in un albergo poco distante da San Siro, hanno festeggiato con le famiglie. Il corteo con i bus scoperti, giocatori e tifosi, che si sarebbe dovuto tenere tra martedì e mercoledì sera, a causa del maltempo dovrebbe essere posticipato al fine settimana.

