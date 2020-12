In Argentina adesso l’aborto è legale: passa la legge storica, con l’obiezione di coscienza – Video

Aborto legal. L’Argentina ha approvato la legge che permetterà alle donne di scegliere liberamente di interrompere una gravidanza. Il Senato ha dato il via libera con 38 voti a favore e 29 contrari: la votazione sul provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, è avvenuta dopo un dibattito durato quasi 15 ore, durante le quali è stato decisivo l’appoggio al governo di alcuni senatori inizialmente in disaccordo. Festa per le strade: centinaia di migliaia di persone con il pañuelo verde (simbolo del movimento femminista) sono scese in piazza all’inizio del dibattito e ci sono rimaste per tutta la sua durata.

La maratona degli interventi sull’aborto nel Senato di Buenos Aires, durante la quale hanno parlato 59 senatori, è iniziata alle 16:00 locali (le 20:00 italiane) e si è conclusa attorno alle 5:00 di mattina (le 9:00 italiane). Dopo la bocciatura del 2018, il disegno di legge è stato approvato definitivamente anche grazie all’introduzione di alcuni emendamenti: su tutti l’inserimento dell’obiezione di coscienza, un punto che non è piaciuto ai movimenti femministi pro aborto.

EPA/Juan Ignacio Roncoroni

