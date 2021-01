Lo spettacolo dei fuochi d’artificio al porto di Sydney per festeggiare il Capodanno 2021 – Il video

Non ha deluso le aspettative lo spettacolo dei fuochi d’artificio al porto di Sydney, per festeggiare il Capodanno 2021 in Australia. I razzi e le fontane di scintille color arcobaleno lanciati dal Teatro dell’Opera hanno illuminato il cielo riflettendosi nell’acqua. Ma quest’anno, a causa dell’epidemia di Coronavirus, gli abitanti si sono dovuti limitare a guardare il tutto in televisione. L’area del porto infatti, dove solitamente arriva ad assembrarsi un milione di persone, è stata chiusa e anche nelle case gli incontri sono stati ristretti a un massimo di cinque persone.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

