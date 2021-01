Festa di Capodanno sul Garda, parla il titolare del resort: «Mi scuso, ma dovevo sopravvivere: quel pranzo però era legale» – Video

In un video su Facebook Ivan Favalli dice di esser stato frainteso per le immagini della festa di Capodanno nel suo resort. Ma dopo le feroci polemiche che si sono scatenate sui social, ha dovuto chiedere scusa

Travolto dalle polemiche per il veglione di Capodanno che si è svolto nel suo resort sul Garda, il proprietario dell’hotel Splendido Bay Luxury Resort Ivan Favalli ha provato a difendersi con un video su Facebook. Dopo il polverone sollevato per le immagini diffuse sui social, sfuggite al divieto di diffusione che gli stessi organizzatori avrebbero richiesto, Favalli ha spiegato che tutto si sarebbe svolto nella totale legalità, visto che l’hotel poteva essere aperto e poteva servire i pasti ai suoi ospiti, come previsto dalle regole anche in zona rossa secondo il decreto Natale sull’emergenza Coronavirus.

Le prenotazioni negli ultimi giorni però sarebbero state tante, al punto da rendere complicato servire i pranzi in tutte le camere: «Abbiamo organizzato un pranzo con varie portate per intrattenere i clienti e fare in modo che la sera si potessero accontentare di un piatto freddo in tavola. L’hotel ha avuto molte prenotazioni, specialmente con un passaparola generato da giovani e fin lì siamo nella legalità».

Le prime spiegazioni di Favalli però non bastano per frenare le polemiche su quel veglione affollato e festoso, nonostante le restrizioni in vigore in questi giorni con il decreto Natale. Il titolare del resort è costretto a scusarsi in modo più chiaro con un secondo post: «per non essere stato in grado di gestire la situazione e il comportamento degli avventori nel migliore dei modi», promettendo che non capiterà più e ribadendo che per lui e la sua struttura è stata «una questione di sopravvivenza».

Video: Facebook/Agenzia Vista | Il titolare dell’hotel Splendido Bay Luxury Resort in provincia di Brescia parla dopo le polemiche sul pranzo di Capodanno nella sua struttura

