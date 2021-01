Coronavirus, positiva a sei giorni dal primo vaccino. Locatelli: «Completamente protetti dopo la seconda dose»

«La protezione immunitaria dall’infezione da Coronavirus è completa solo dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino anti-Covid-19». Sono queste le parole presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli dopo la notizia di un caso risultato positivo al virus a sei giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino. «Negli articoli scientifici – evidenzia il numero uno del Css – è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate persone dopo la prima dose proprio perché la risposta immunitaria non è ancora completamente protettiva. E lo diventa soltanto dopo la seconda dose». Per queste ragioni – insiste Locatelli – è necessario non abbandonare i comportamenti responsabili dopo essere stati vaccinati.

Il caso positivizzato dopo la prima dose di vaccino

A risultare contagiata dal Coronavirus a sei giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino anti-Covid è una dottoressa dell’ospedale Umberto I di Siracusa, vaccinata sei giorni fa a Palermo. Ieri la donna, tra le prime operatrici sanitarie a essere sottoposta al vaccino nella regione Siciliana, è stata ricoverata in un reparto Covid. Si tratta, per il momento, del primo caso di questo genere registrato per il Coronavirus.

Ma è certamente da escludere la correlazione tra il vaccino e la riscontrata positività, dal momento che la somministrazione della prima dose non dà luogo all’immunità completa e per godere di una protezione totale è necessario il richiamo, vale a dire la somministrazione della seconda dose. L’ipotesi più accreditata relativa al caso è che la dottoressa potesse già avere il virus in incubazione senza aver registrato nei giorni scorsi sintomi di sorta.

L’Aifa: «Efficacia dimostrata dopo una settimana dalla seconda dose»

La Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha evidenziato che per il vaccino attualmente somministrato in Italia l’efficacia è stata dimostrata dopo una settimana dalla seconda dose. «Sebbene sia plausibile che la vaccinazione protegga dall’infezione, i vaccinati e le persone che sono in contatto con loro – si legge sul sito dell’Aifa – devono continuare ad adottare le misure di protezione anti Covid-19».

