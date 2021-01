Julian Assange, verdetto a sorpresa nel Regno Unito: negata l’estradizione negli Usa

La giustizia britannica ha respinto l’istanza di estradizione di Julian Assange negli Usa, dove il fondatore australiano di WikiLeaks è accusato di spionaggio e pirateria per aver contribuito a svelare file riservati americani relativi, tra le altre cose, a crimini di guerra in Afghanistan e Iraq. A emettere il verdetto, a sorpresa rispetto alle attese, è stata la giudice Vanessa Baraitser. Assange, che Oltreoceano rischiava una condanna a 175 anni, è a rischio di suicidio, ha decretato la giudice. Washington potrà fare appello.

Assange verso la scarcerazione su cauzione

La giudice, pur negando l’estradizione, si è detta persuasa della «buona fede» degli inquirenti americani e ha respinto le contestazioni della difesa contro i timori di un processo iniquo Oltreoceano. Tuttavia, ha definito insufficienti le garanzie date dalle autorità di Washington a tutela dal pericolo di un eventuale tentativo di suicidio del fondatore di WikiLeaks. «Stabilisco che l’estradizione sarebbe troppo oppressiva per ragioni di salute mentale e ordino il suo rilascio», ha concluso la giudice. Per ora Assange resta in custodia in attesa dell’indicazione – in giornata – di una cauzione sulla base della quale potrà essere scarcerato nelle prossime ore, in modo da aspettare l’esito dei possibili ricorsi da libero cittadino.

Secondo l’accusa, Assange aiutò l’analista della difesa statunitense Chelsea Manning a violare la legge sullo spionaggio degli Usa, nota come Espionage Act, fu complice di atti di pirateria e pubblicò informazioni riservate che misero in pericolo gli informatori. Assange, da parte sua, ha sempre sostenuto che non ci sono prove che la sicurezza di altre persone sia stata compromessa. I suoi avvocati hanno definito l’accusa politicamente motivata dal fatto che WikiLeaks pubblicò documenti del governo degli Stati Uniti che svelarono crimini di guerra e violazioni dei diritti umani.

