Greta Thunberg, l’ultima «dedica» per Trump: «Un vecchietto felice con un futuro luminoso»

L’attivista saluta via social l’ormai ex presidente statunitense, riciclando le parole che il tycoon le aveva rivolto due anni fa

«Un vecchietto felice con un futuro luminoso». Greta Thunberg scherza sull’addio di Donald Trump alla Casa Bianca, postando una foto in cui l’ormai ex presidente degli Stati Uniti sale a bordo dell’Air Force One, diretto in Florida prima della cerimonia di insediamento del suo successore Joe Biden. «Sembra un vecchietto molto felice, con un futuro luminoso e splendido davanti», ha twittato Greta, che in passato ha avuto ripetuti scambi con il presidente, e non sempre così diplomatici.

«Così bello da vedere», scrive Greta, e l’immagine è quella di Trump che sale la scaletta dell’elicottero. Le parole ricordano un cinguettio di Trump che due anni fa, dopo l’intervento di Greta all’Onu, scriveva: «Sembra una giovane molto felice che guarda a un futuro brillante e meraviglioso. Che bello da vedere!». La frase, all’epoca, era stata utilizzata direttamente dall’attivista come biografia per le piattaforme social.

Leggi anche: