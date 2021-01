Luna Rossa missile sull’oceano, dominio contro American Magic: 2-0 alla semifinale in Coppa Prada – Il video

Luna Rossa vola e si impone nelle prime due regate della semifinale di Prada Cup, portandosi sul 2-0 contro American Magic. L’imbarcazione italiana è partita subito forte nella prima regata sulle acque di Auckland, raggiungendo 18 secondi di vantaggio alla prima boa, diventati 58 alla quinta, fino a chiudere con un distacco nettissimo, 2 minuti e 43 secondi. La barca di Patrizio Bertelli si è ripetuta nella seconda regata, approfittando di una partenza sbagliata degli americani, controllando gli avversari e chiudendo con un distacco ancora maggiore, 3 minuti e 07. Domani, alle 3.15 ora italiana, sono in programma altre due prove in cui Luna Rossa potrebbe già chiudere il conto. Per centrare la finale con gli inglesi di Ineos servono quattro vittorie. Diretta tv e in streaming su Sky (canale Sky Sport America’s Cup, a pagamento) e su Rai2.

Video: Twitter / @Daniele05268013

