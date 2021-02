L’evento sportivo più popolare negli Stati Uniti torna in scena nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio. In campo i Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady contro i Kansas City Chiefs di Patrick Mahomes, i detentori del titolo. In Italia il match sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 dalle ore 00:30 di lunedì 8 febbraio

Ormai manca poco. Il grande spettacolo del Super Bowl sta per cominciare. Quando in Italia scoccheranno le 00.30 della notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, inizierà la 55° finale della National Football League (NFL) degli Stati Uniti. A sfidarsi ci saranno i Tampa Bay Buccaneers, vittoriosi in semifinale contro Green Bay 31 a 26, e i Kansas City Chiefs che sono riusciti a battere i Buffalo Bills 38 a 24. Se già strappare questo titolo rappresenta la massima aspirazione per i giocatori di football americano, il Super Bowl di quest’anno è ancora più carico di tensione rispetto alle finali passate. I Kansas City Chiefs sono infatti i campioni in carica, reduci dalla vittoria nel 2020 contro i San Francisco 49ers. I Tampa Bay Buccaneers invece hanno vinto solo una volta questo trofeo, nel 2003. Quest’anno però possono giocarsi un’occasione mai centrata da nessuna squadra: alzare la coppa del Super Bowl nello stadio di casa.

Data, orario e canale Tv

Il Super Bowl 2021 traTampa Bay Buccaneers vs Kansas City Chiefs si gioca lunedì 8 febbraio alle 00:30 (ora italiana) al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida. È possibile seguire il match sui seguenti canali:

la diretta Tv negli Usa è sull’emittente CBS (anche in streaming);

(anche in streaming); la diretta Tv in chiaro in Italia è su Rai 2 a partire dalle ore 00:15 ;

in Italia è su a partire dalle ore ; la diretta Tv in Italia a pagamento è su DAZN a partire dalle ore 23:55.

Halftime Show, cosa prevede lo spettacolo di metà partita

Come tanti elementi della cultura pop degli Stati Uniti, anche lo spettacolo di metà partita è diventato protagonista a suo tempo di un puntata de I Simpson. L’episodio 8 della stagione 16 racconta di quando Homer Simpson si è ritrovato a gestire un improbabile Halftime Show a tema Antico Testamento scritto da Ned Flanders. L’esito, come se le premesse non fossero chiare, fu disastroso con tanto di campo da gioco allagato dopo il tentativo di mettere in scena il diluvio universale.

Le aspirazioni dell’Halftime Show di questa edizione sono molto meno faraoniche ma puntano comunque a stupire il pubblico, senza compromettere (troppo) la tenuta dello stadio. Se l’edizione del 2020 aveva visto sul palco Jennifer Lopez e Shakira, quest’anno i due ospiti più importanti saranno The Weeknd, artista canadese classe 1990, e Miley Cirus con il suo nuovo spettacolo musicale, TikTok Tailgate. Solitamente lo show dura circa 12 minuti ma quest’anno, a quanto si apprende, durerà quasi il doppio. Lo sponsor sarà Pepsi.

Brady vs Mahomes, i due quarterback sono le stelle della finale

Il football americano non è tra gli sport più seguiti in Italia, anzi. Eppure anche solo per tutta la cultura pop made in Usa che trasudano i film e le serie tv con cui siamo cresciuti, la figura del quarterback è uno dei pochi ruoli chiari. È il regista del gioco, la persona che si occupa di dirigere gli schemi che permettono alla squadra di arrivare alla meta. E i due quarterback che si sfideranno a questo Super Bowl hanno due storie completamente opposte.

Tom Brady, 43 anni, è il quarterback storico dei New England Patriots che dopo aver vinto tutto ha preso per mano i Tampa Bay Buccaneers portandoli prima alla vittoria della National Football Conference e poi alla finale della NFL. È al suo decimo Super Bowl, dopo averne affrontati già nove con i New England Patriots di cui sei vinti. Già quattro volte poi ha ottenuto il titolo di Mvp della finale, il miglior giocatore in campo. Insieme a Joe Montana condivide l’onore di essere stato per più di una volta Mvp della NFL e Mvp del Super Bowl nella stessa stagione. Tom Brady è una leggenda vivente di questo sport.

Finché gioco penso solo a migliorare e migliorare ancora. E penso anche che il prossimo anno sarò più in forma di questo appena trascorso. Lo sento: mi allenerò meglio e anche fisicamente sarò più in forma. Ora c’è il SB. Ma un secondo dopo la sua fine con la testa io sarò già alla prossima stagione. Tom Brady

Dal veterano all’astro nascente. Il quarterback dei Kansas City Chiefs è Patrick Mahomes, 24 anni. Ha in tasca con la sua squadra un contratto decennale che gli permetterà di guadagnare una cifra superiore ai 500 milioni di dollari. È il contratto più oneroso per una squadra mai firmato nella storia di questo sport. L’anno scorso è stato incoronato Mvp del Super Bowl. E pensare che la sua carriera di sportivo è cominciata come giocatore di baseball. Mahomes lo scorso anno è stato il terzo quarterback afroamericano a vincere il Super Bowl e il secondo più giovane di sempre.

Voglio vincere, festeggiare e poi prepararmi a diventare papà. Il futuro? Desidero giocare fin quando sarà possibile, magari tanto a lungo come Brady, ma so che per farlo, e per la tipologia del mio gioco, dovrò prendermi cura del mio corpo più di ogni altra cosa. Dovrò dedicare molto tempo, tanto allenamento e molta attenzione alla cura del mio fisico. E stare attento all’alimentazione. L’allenamento è la chiave di tutto. Patrick Mahomes II

Sarah Thomas, l’altra protagonista del SuperBowl

Accanto a Brady e Mahomes, c’è anche un altro volto da osservare in questa finale. È quello di Sarah Thomas, 46 anni. Sarà la prima donna a fare parte del gruppo di arbitri scelto per la finale. La sua carriera come arbitro in questo sport è cominciata nel 1996 e l’esordio in finale non è l’unica rivoluzione che è riuscita a portare. Prima del 2017 il suo ruolo era definito linesman, in sostanza è il giudice che si occupa di verificare in che posizioni del campo si bloccano le azioni, decidendo così quante yard perde (o conquista) una squadra. Il nome di questo ruolo era declinato solo al maschile perché non era previsto che potesse essere ricoperto da una donna. Da quando Sarah Thomas è diventata un arbitro permanente nel campionato più importante della NFL, la definizione di linesman è stata sostituita da quella di down judge, giudice di linea.

Cos’è il Super Bowl?

La sfida finale della NFL si gioca fra le squadre che riescono a classificarsi in testa ai due campionati che formano questa lega, chiamati in gergo conference. Si tratta dell’American Football Conference e della National Football Conference. Di solito questa partita si gioca fra gennaio e febbraio. Il primo Super Bowl si è disputato il 15 gennaio del 1967, in campo i Kansas City Chiefs e i Green Bay Packers. Vinsero i Green Bay Packers. Le due squadre che hanno vinto più titoli sono i New England Patriots e i Pittsburgh Steelers. La formazione che vince ha diritto ad avere un anello commemorativo che viene distribuito a giocatori e membri dello staff.

Le squadre più vincenti

L’albo d’oro del Super Bowl

1967 – Green Bay Packers

Green Bay Packers 1968 – Green Bay Packers

Green Bay Packers 1969 – New York Jets

New York Jets 1970 – Kansas City Chiefs

Kansas City Chiefs 1971 – Baltimore Colts

Baltimore Colts 1972 – Dallas Cowboys

Dallas Cowboys 1973 – Miami Dolphins

Miami Dolphins 1974 – Miami Dolphins

Miami Dolphins 1975 – Pittsburgh Steelers

Pittsburgh Steelers 1976 – Pittsburgh Steelers

Pittsburgh Steelers 1977 – Oakland Raiders

Oakland Raiders 1978 – Dallas Cowboys

Dallas Cowboys 1979 – Pittsburgh Steelers

Pittsburgh Steelers 1980 – Pittsburgh Steelers

Pittsburgh Steelers 1981 – Oakland Raiders

Oakland Raiders 1982 – San Francisco 49ers

San Francisco 49ers 1983 – Washington Redskins

Washington Redskins 1984 – Los Angeles Raiders

Los Angeles Raiders 1985 – San Francisco 49ers

San Francisco 49ers 1986 – Chicago Bears

Chicago Bears 1987 – New York Giants

New York Giants 1988 – Washington Redskins

Washington Redskins 1989 – San Francisco 49ers

San Francisco 49ers 1990 – San Francisco 49ers

San Francisco 49ers 1991 – New York Giants

New York Giants 1992 – Washington Redskins

Washington Redskins 1993 – Dallas Cowboys

Dallas Cowboys 1994 – Dallas Cowboys

Dallas Cowboys 1995 – San Francisco 49ers

San Francisco 49ers 1996 – Dallas Cowboys

Dallas Cowboys 1997 – Green Bay Packers

Green Bay Packers 1998 – Denver Broncos

Denver Broncos 1999 – Denver Broncos

Denver Broncos 2000 – St. Louis Rams

– St. Louis Rams 2001 – Baltimore Ravens

Baltimore Ravens 2002 – New England Patriots

New England Patriots 2003 – Tampa Bay Buccaneers

Tampa Bay Buccaneers 2004 – New England Patriots

New England Patriots 2005 – New England Patriots

New England Patriots 2006 – Pittsburgh Steelers

Pittsburgh Steelers 2007 – Indianapolis Colts

Indianapolis Colts 2008 – New York Giants

New York Giants 2009 – Pittsburgh Steelers

Pittsburgh Steelers 2010 – New Orleans Saints

New Orleans Saints 2011 – Green Bay Packers

Green Bay Packers 2012 – New York Giants

New York Giants 2013 – Baltimore Ravens

Baltimore Ravens 2014 – Seattle Seahawks

Seattle Seahawks 2015 – New England Patriots

New England Patriots 2016 – Denver Broncos

Denver Broncos 2017 – New England Patriots

New England Patriots 2018 – Philadelphia Eagles

Philadelphia Eagles 2019 – New England Patriots

New England Patriots 2020 – Kansas City Chiefs

