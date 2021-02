Super Bowl, Brady vs. Mahomes: la sfida del football americano è generazionale – Il video

Il primo, Tom Brady, bianco, sposato con la modella Giselle Bundchen, ha vinto tutto. Ma ha ancora fame dopo aver salutato la franchigia di cui ha fatto la storia, i New England Patriots, per andare in Florida, sponda Tampa Bay Buccaneers, a realizzare una favola sportiva che ha portato la squadra dritta al Super Bowl 2021. L’altro, Patrick Mahomes, afroamericano, 24 anni e un contratto decennale che supera i 500 milioni di dollari, ha iniziato col baseball poi è passato all’ovale. E ha iniziato a vincere due anni fa, quando ha guidato i Kansas City Chiefs a un campionato atteso da 50 anni, giocando da protagonista e diventando il più giovane Mvp di una finale.

I protagonisti del 55esimo Super Bowl saranno loro due, non c’è pandemia che tenga. Anche davanti alla notizia che quest’anno gli introiti degli ambiti spazi pubblicitari dell’intervallo sono i più bassi di sempre, la sfida generazionale tra i due quarterback è il bottino più atteso. Per ora i due si sono confrontati durante la regular season e in diverse conversazioni, dove è sembrato esserci rispetto e, soprattutto, lo stesso Brady ha sottolineato «le statistiche impressionanti» del giovane rivale Mahomes.

Video:

YouTube/KT Aerial Visuals

YouTube/SZHighlights

YouTube/Raul Vegas Productions

