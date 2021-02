Coronavirus, in Lombardia 55 decessi in 24 ore. Aumentano i ricoveri

Il bollettino del 9 febbraio

Sono +1.625 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. In aumento rispetto a ieri, quando ne erano stati conteggiati 895. Nelle ultime 24 ore si registrano +55 decessi mentre ieri non erano state segnalate 51 vittime. Il totale è di 27.559decessi dall’inizio della pandemia. Le persone ricoverate con sintomi, oggi 9 febbraio, sono 3.553. Sono poi 363 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi 27 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. Il totale dei guariti e dei dimessi raggiunge quota 477.407. In 43.123 stanno seguendo il regime di isolamento domiciliare. I dati arrivano a fronte di 29.479 tamponi effettuati nell’ultima giornata, per un totale di 5.923.079 test eseguiti dall’inizio della pandemia.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+351) di cui +168 a Milano città

(+351) di cui +168 a Brescia (+239)

(+239) Como (+211)

(+211) Monza e Brianza (+93)

(+93) Bergamo (+17)

(+17) Mantova (+71)

(+71) Pavia (+92)

(+92) Varese (+357)

(+357) Lecco (+42)

(+42) Cremona (+25)

(+25) Lodi (+24)

(+24) Sondrio (+10)

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

Leggi anche: