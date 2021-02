Coronavirus, lo spot pro-vaccino con Elton John e Michael Caine testimonial: «Visto? Sono ancora in piedi» – Il video

«Non fa male! Non in molti lo sanno». Parola di Michael Caine, protagonista insieme a Elton John della campagna pubblicitaria dell’Nhs, il servizio sanitario nazionale britannico che, per convincere i cittadini a vaccinarsi contro il Covid-19. ha mobilitato le due star. Nella gag, i due sir partecipano ai provini per mobilitare la popolazione alla vaccinazione. Caine supera brillantemente il test mentre Elton John, non avendo convinto a pieno la regia, dopo aver fatto finta di ricevere il siero, dice: «Visto? Sono ancora in piedi», citando il brano del 1983 I’m Still Standing.

Video: YouTube/Nhs

