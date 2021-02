In Veneto calano i nuovi casi, 9 vittime. Stabili i pazienti in terapia intensiva, meno pressione sui reparti Covid

Lieve calo dei contagi di Coronavirus in Veneto, che dopo i +689 del giorno precedente, oggi registra un incremento di 515 casi, per un bilancio totale di 321.475 casi da inizio pandemia. Le vittime rilevate nell’ultima giornata sono invece 9, arrivando così complessivamente a raggiungere il numero di 9.489 decessi dall’inizio del monitoraggio. Prosegue, lentamente, la discesa del numero dei malati che oggi è di 24.814, 114 in meno rispetto a ieri. E scendono anche i dati clinici, con 5 pazienti in meno nei reparti non critici (1.438 ricoverati) ma salgono di 2 i ricoveri nelle terapie intensive, che arrivano a quota 151.

