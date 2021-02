Napoli-Juve, dalla tribuna le urla di Paratici e Nedved contro il quarto uomo: «Vergognati Calvarese!» – Il video

«Vergognati Calvarese!». Urla furiose all’indirizzo del quarto uomo da parte dei due dirigenti della Juventus Fabio Paratici e Pavel Nedvěd, furiosi per l’arbitraggio nel corso della partita contro il Napoli allo Stadio Maradona. Dopo il dito medio di Antonio Conte nel corso del match di Coppa Italia contro l’Inter, continua il nervosismo in casa Juve. La partita è finita 1-0 per il Napoli.

Nel video si vedono i due dirigenti juventini seguire la partita dalla tribuna dello stadio con commenti enfatici rispetto alle decisioni del direttore di gara Daniele Doveri. Le critiche diventano particolarmente pressanti in direzione di Gianpaolo Calvarese, reo a loro avviso di non aver segnalato un atleta del Napoli: sotto accusa la presunta trattenuta di Di Lorenzo su Chiesa, che l’arbitro Doveri non ha ritenuto di sanzionare. Al quarto uomo i due urlano di “vergognarsi”: «C***o, come fai a non ammonire, oh!». Anche l’allenatore Andrea Pirlo si è lamentato dell’arbitraggio a fine match.

In copertina ANSA/LUCA ZENNARO | Gianpaolo Calvarese durante Genoa-Juventus, 30 giugno 2020.

