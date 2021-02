Prada Cup, Luna Rossa stravince anche la terza e la quarta regata: 4-0 sugli sfidanti inglesi

Ad Auckland, in Nuova Zelanda, il team Prada Pirelli guadagna un importante vantaggio sul Team Ineos Uk. La prossima gara è in programma mercoledì 17 febbraio

L’accesso alla finale di America’s Cup potrebbe ormai essere vicino per l’Italia. Ma meglio usare il condizionale. Dopo la vittoria delle prime due regate, Luna Rossa, nelle prime ore del mattino italiano, si aggiudica anche la terza e la quarta della finale della Prada Cup contro il Team Ineos Uk. Alla squadra di vela ne mancano “solo” altre tre – visto che si gareggia al meglio delle 13 – per raggiungere la 36esima finale dell’America’s Cup contro il New Zealand.

Il Team Prada Pirelli, dopo aver vinto la terza gara per soli 13″, si è imposta decisamente nella quarta sfruttando un errore in partenza degli inglesi affrontando impeccabilmente un cambio di vento che ha condizionato la seconda parte della regata. La Finale adesso si ferma per due giorni. Le gare 5 e 6 sono in programma per mercoledì 17 febbraio sempre a partire dalle 4 del mattino, pomeriggio neozelandese Auckland.

