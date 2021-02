L’ironia dei Fridays for Future: «Godetevi Marte! Ma sulla Terra bisogna risolvere la crisi climatica» – Il video

«Per il 99% della popolazione che rimarrà sulla Terra dobbiamo risolvere il cambiamento climatico». È il messaggio del video pubblicato dagli attivisti di Fridays for The Future Usa dopo gli ultimi progressi sulle esplorazioni marziane. «Per l’1% responsabile del climate change, godetevi Marte. Per gli altri: dobbiamo risolvere la situazione per non morire sul nostro pianeta», aggiungono dal movimento sulla pagina ufficiale Twitter, ribadendo che c’è ancora molto da fare per salvare la Terra dalle conseguenze del riscaldamento globale e la tutela dell’ambiente. Il video da un minuto e 43 secondi è stato commissionato dal movimento all’agenzia pubblicitaria Fred&Farid, alla terza collaborazione con l’organizzazione nata nel 2018 su impulso di personalità come Greta Thunberg.

Video: Ansa

