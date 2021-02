Scontri dopo il golpe in Myanmar, la prima vittima è una manifestante di 20 anni – Il video

Mya Thwe Thwe Khaing aveva da poco compiuto 20 anni: il 9 febbraio scorso è stata colpita alla testa da un colpo d’arma da fuoco. Lo sparo è partito da un gruppo di militari durante le manifestazioni nella capitale Naypyitaw contro il golpe operato dai generali. Oggi, la notizia che la giovane non è sopravvissuta alle ferite. In un video pubblicato sui principali social network e ripreso anche da Sky News, si vede un gruppo di militari iniziare a sparare: sarebbero quelli i momenti in cui la giovane è stata colpita fatalmente al cranio.

Nel corso delle ultime settimane, gli scontri tra manifestanti e militari si sono inaspriti a tal punto da far richiedere a diversi paesi una tregua. Le tensioni si susseguono in tutta l’ex-Birmania, ma è nelle aree del Kachin e quelle della capitale che si registrano gli episodi più gravi e gli arresti, con pattugliamenti e circolazione di mezzi militari nelle strade.

Video: SkyNews/Afp

Leggi anche: