La Perseverance ce l’ha fatta: la gioia alla Nasa durante l’ammartaggio del rover sul Pianeta Rosso – Il video

Sette minuti di speranze e angoscia. Tanto è servito alla Perseverance per effettuare le manovre di ammartaggio e toccare il suolo del Pianeta Rosso. Sette minuti per il touchdown che ha fatto scatenare la gioia della squadra di tecnici e scienziati della Nasa, arrivata su Marte dopo un viaggio di 56 milioni di chilometri. La manovra di atterraggio è stata delicata e aveva una probabilità di riuscita del 40 per cento. Il compito del robot è di ricercare tracce di vita passata nel delta di un antico fiume. Nelle prime 24 ore, il rover controllerà motori e strumentazioni utili alla raccolta di campioni da analizzare una volta tornato sulla Terra.

Video: Twitter/Nasa

