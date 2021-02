Ucciso in Congo l’ambasciatore italiano e un carabinieri: sospetto tentativo di rapimento

Attentato vicino Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, che ha provocato la morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, di un carabiniere di 30 anni, Vittorio Iacovacci, e un autista in un attacco contro un convoglio dell’Onu. L’ambasciatore, di 43 anni, era stato subito trasportato in ospedale nella città. Secondo quanto riportato dai ranger del Parco nazionale dei Virunga, citati da vari media tra cui il Jerusalem Post, c’era stato un tentativo di rapimento. L’attentato è avvenuto intorno alle 10 (le 9 italiane) presso la cittadina di Kanyamahoro. «L’attacco ha avuto luogo circa 15 km a nord della città di Goma, in pieno parco dei Virunga», scrive Actualite.cd. «La zona è ritenuta pericolosa a causa della presenza in particolare dei ribelli della Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr) che tendono imboscate sulla RN4 a partire dal parco».

Sono molti i gruppi armati che operano nella zona dei monti Virunga, fra Congo, Ruanda e Uganda, e spesso prendono di mira i ranger del parco, famoso per i gorilla di montagna. La vettura dove viaggiava il diplomatico faceva padre di un convoglio della Monusco, che comprendeva anche il Capo Delegazione dell’Unione europea. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha appreso la notizia del decesso mentre era al Cae di Bruxelles. Ha manifestato «immenso dolore» per l’accaduto. La nota della Farnesina:

È con profondo dolore che la Farnesina conferma il decesso, oggi a Goma, dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e di un militare dell’Arma dei Carabinieri. L’ambasciatore ed il militare stavano viaggiando a bordo di una autovettura in un convoglio della MONUSCO, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo.

