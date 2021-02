Tiger Woods in ospedale dopo un brutto incidente stradale, auto ribaltata: «Operato per le diverse ferite alle gambe»

Tiger Woods è in ospedale in California, in sala operatoria, a causa di quello che viene definito un “brutto” incidente in macchina in cui avrebbe riportato ferite multiple alle gambe. A scriverlo è Tmz: la star del golf sarebbe stato coinvolto in un incidente a Ranchos Palos Verdes, vicino a Los Angeles, negli Stati Uniti, intorno alle 7.22 del mattino ora locale. Il campione è stato estratto dall’auto dalle squadre di emergenza accorse sul posto e grazie all’utilizzo di tenaglie. Non è chiaro cosa abbia causato l’incidente. Le autorità, dice Tmz, stanno indagando. Esclusa la guida in stato di ebrezza, ma non vengono al momento escluse altre sostanze.

In copertina EPA/ERIK S. LESSER | Tiger Woods ad Augusta, Georgia, USA, 14 novembre 2020.

