Coronavirus, 192 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale a 6.79%

Sono 17.455 i nuovi casi positivi da ieri. Gli ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore sono stati 131

Il bollettino del 28 febbraio

Sono 192 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, le morti per Covid erano state 280. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a quota 97.699. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +17.455 positivi. Il numero di persone guarite e dimesse sale a 2.405.199 (+6.847). Il totale di persone attualmente positive nel Paese è 422.367 (+10.401). A registrare l’aumento più grande nel numero quotidiano di casi sono la Lombardia (+3.529), l’Emilia-Romagna (+2.610) e la Campania (+2.561).

La situazione negli ospedali italiani

Il totale delle persone ricoverate con sintomi in Italia è 18.638 (+266 rispetto a ieri). Ci sono in questo momento 2.231 pazienti nei reparti di terapia intensiva dove gli ingressi nelle ultime 24 ore sono stati 131 (ieri i nuovi ingressi erano stati +163). Sono 401.498 le persone attualmente in isolamento domiciliare, +10.120 da ieri.

Tamponi e tasso di positività

Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è 257.024, in diminuzione rispetto a ieri quando il numero di tamponi era stato 323.047. Aumenta il tasso di positività che passa da 5.8% a 6.79%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: