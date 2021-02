Coronavirus, altri 280 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 5,8%

Il bollettino del 27 febbraio

I nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati oggi 27 febbraio in tutta Italia dal consueto bollettino di ministero della Salute e Protezione civile sono 18.916 a fronte dei +20.499 di ieri e dei +19.886 di due giorni fa. Cifra che porta così il totale dei casi da quando è cominciata l’emergenza sanitaria a 2.907.825. Le persone positive al virus e decedute nelle ultime 24 ore sono 280 – ieri erano state 253 e due giorni fa 308: il bilancio complessivo delle vittime sale così a quota 97.507. Gli italiani e le italiane che risultano in questo momento positivi sono in tutta Italia sono 411.966 (ieri erano 404.664). In testa alla “classifica” delle regioni per incremento di nuovi contagi nelle ultime 24 ore ci sono Lombardia (+4.191), Emilia-Romagna (+2.542) e Campania (+2.215).

La situazione negli ospedali italiani

Il totale delle persone ricoverate negli ospedali di tutta Italia è 18.372 (+80 rispetto a ieri quando erano 18.292 con un incremento di +35 pazienti dal giorno prima quando erano 18.257). Ci sono in questo momento 2.216 pazienti nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 2.194, due giorni fa 2.168). Diminuiscono i nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore: 163 a fronte dei 188 di ieri e i 178 di due giorni fa. In questo momento in tutto il paese ci sono 391.378 persone isolate a domicilio (ieri 384.178, due giorni fa 375.718). Il totale degli italiani e delle italiane guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 2.398.352 (ieri 2.387.032).

Tamponi e tasso di positività

Il numero di tamponi effettuati da ieri a oggi è di 323.047: 24 ore fa erano stati 325.404, due giorni fa 353.704. Il totale complessivo di test effettuati in tutta Italia dall’inizio della pandemia tocca quota 39.875.863: molecolari nella stragrande maggioranza dei casi (34.681.158), mentre gli antigenici sono ad oggi 5.194.705. Il corrispettivo delle persone “tamponate” dall’inizio dell’emergenza è di 19.513.881. Il tasso di positività delle ultime 24 ore – quindi il numero di nuovi contagi in rapporto a quello dei tamponi realizzati da ieri, oggi scende: oggi è del 5.8%, mentre ieri era 6,3% e due giorni fa al 5,6%).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

