Coronavirus, aumentano i ricoveri giornalieri in terapia intensiva: 188 (ieri 178). Sono 253 i decessi

Il bollettino del 26 febbraio

Oggi 26 febbraio sono +20.499 i nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia contro i +19.886 di ieri. Il totale dei contagi è salito a 2.888.923, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 253 contro le 308 di ieri e le 318 del giorno prima: il totale dei morti, dall’inizio della pandemia, è di 97.227. Gli attualmente positivi, invece, sono 404.664 (+8.521) contro i 396.143 di ieri. Le regioni con il maggior incremento di casi giornalieri sono Lombardia (+4.557), Emilia-Romagna (+2.575) e Campania (+2.519).

La situazione negli ospedali italiani

Il numero di ricoverati negli ospedali è salito a quota 18.292 (ieri 18.257, +35) mentre in terapia intensiva si segnalano 2.194 pazienti (ieri 2.168, +26). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 188 contro i 178 di ieri. In isolamento domiciliare oggi si trovano 384.178 persone (ieri 375.718, +8.460) mentre i dimessi e i guariti sono in tutto 2.387.032 (ieri 2.375.318, +11.714).

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 325.404 contro i 353.704 di ieri. Il numero di tamponi eseguiti dall’inizio del monitoraggio è di 39.552.816 di cui 34.518.101 molecolari e 5.034.715 antigenici. Nell’ultima giornata le persone testate sono 19.403.679 mentre il tasso di positività, ovvero il numero di nuovi casi rapportati al numero di test effettuati nelle ultime 24 ore, è del 6,3 per cento (ieri era al 5,6, +0,7 per cento).

I dati di oggi 26 febbraio 2021

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

