Coronavirus, sono 308 i decessi. Nuovo record di test: oltre 440mila in 24 ore

Il tasso di positività scende al 4,5 per cento. Stabili gli ingressi giornalieri in rianimazione

Il bollettino del 25 febbraio

Sono +19.886 i nuovi casi di Coronavirus in Italia contro i +16.424 di ieri. Il totale dei contagi dall’inizio della pandemia sale a 2.868.435. Stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile, oggi le vittime sono 308, ieri 318, il giorno prima 356 per un totale di 96.974 decessi. Gli attualmente positivi sono 396.143 (ieri 389.433, +6.710).

La situazione negli ospedali italiani

Oggi 25 febbraio sono 18.257 i ricoverati negli ospedali (ieri 18.217, +40) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 2.168 pazienti (ieri 2.157, +11). Nelle ultime 24 ore gli ingressi in rianimazione sono 178 come ieri. In isolamento domiciliare, invece, si segnalano 375.718 persone (ieri 369.059, +6.659) mentre i dimessi e i guariti sono aumentati di 12.853 unità (oggi 2.375.318, ieri 2.362.465).

Tamponi e tasso di positività

Sono +443.704 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore contro i +340.247 di ieri. Il totale dei tamponi effettuati fino ad ora sale a 39.317.412 di cui 34.342.595 molecolari e 4.974.817 antigenici. Oggi le persone testate sono 19.295.727 mentre il tasso di positività, ovvero il numero di nuovi casi rapportati al numero di test effettuati nelle ultime 24 ore, scende al 4,5 per cento (ieri era al 4,8, quindi -0,3).

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: