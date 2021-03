Quando nel 2016 il generale Figliuolo veniva premiato da Mattarella al Quirinale – Il video

Era il 2016. In occasione della Giornata nazionale delle Forze Armate, il generale Paolo Figliuolo ricevette dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’insegna dell’Ordine Militare d’Italia. Il generale è stato nominato dal premier Mario Draghi commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 al posto di Domenico Arcuri. Originario di Potenza, nel corso della sua carriera all’interno dell’esercito Figliuolo ha servito anche in Kosovo e in Afghanistan.

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

