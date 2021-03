Coronavirus, alta protezione sugli anziani dopo una dose dei vaccini AstraZeneca e Pfizer: il primo report dal Regno Unito. Nel mondo i contagi tornano a salire dopo due mesi

Da un studio britannico non ancora pubblicato su una rivista scientifica arrivano dati incoraggianti per il superamento del limite di vaccinazione per gli over 65. Intanto l’Oms avverte che le varianti e le riaperture in diversi Paesi nel mondo hanno riportato i contagi in risalita

REGNO UNITO

EPA/DOMINIC LIPINSKI | Un anziano a Surrey, nel Regno Unito, riceve il vaccino di AstraZeneca

I vaccini AstraZeneca e Pfizer proteggono gli anziani anche dopo la prima dose

Una prima dose del vaccino di AstraZeneca può proteggere anche le persone più anziane dal Coronavirus. Un primo studio di un gruppo di scienziati del Regno Unito potrebbe far cadere uno degli ultimi dubbi sull’efficacia del vaccino di AstraZeneca, che in Europa viene somministrato solo a chi ha meno di 65 anni. Il report, non ancora pubblicato su una rivista scientifica e né per il momento sottoposto a controllo da parte di terzi, ha analizzato i dati emersi dalla vaccinazione nel Regno Unito, dove il vaccino viene somministrato anche agli anziani.

Quattro settimane dopo la prima dose, il vaccino si è dimostrato efficace al 60% per gli over 70, con una crescita della protezione già nella settimana successiva. I dati del report sottolineano un’alta protezione sugli anziani dopo una prima dose anche del vaccino Pfizer. Negli over 80 l’efficacia a proteggere dall’insorgere della malattia è stata del 70% due settimane dopo la prima dose.

OMS

EPA/MARTIAL TREZZINI | Il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dopo sette settimane i casi nel mondo tornano a salire

I contagi a livello mondiale sono tornati a salire la scorsa settimana, dopo oltre due mesi in cui la curva era in discesa. Un dato «deludente, ma non sorprendente», secondo il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus che collega il cambio di rotta dell’andamento pandemico alla diffusione delle pandemie, oltre che a diffuse riaperture in diversi Paesi nel mondo. L’errore da evitare, secondo Ghebreyesus, è quello di fare affidamento esclusivamente ai vaccini per contrastare i contagi: «Aiuteranno a salvare vite umane, ma se i Paesi si affidano solo ai vaccini, commettono un errore. Le misure di salute pubblica di base rimangono il fondamento della risposta».

Leggi anche: