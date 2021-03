Coronavirus, il Piemonte verso la chiusura di tutte le scuole per 15 giorni. E Cirio trasforma in zona rossa 14 Comuni

Il governatore Cirio plaude al nuovo Dpcm targato Draghi. Valutazioni in corso Comune per Comune per la sospensione dell’attività scolastica: «Negli ultimi giorni si sta registrando un incremento importante dei contagi»

Il Piemonte si avvia verso la chiusura di tutte le scuole a partire dal 6 marzo per almeno 15 giorni, a causa del peggioramento dell’epidemia da Coronavirus. La decisione verrà presa oggi dopo un incontro tra il governatore Alberto Cirio, i prefetti e i sindaci. La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, non più solo dalla seconda media in su come avvenuto in autunno, potrebbe dunque scattare in concomitanza con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm, firmato dal premier Mario Draghi, che chiude tutte le scuole in zona rossa e introduce la sospensione totale dell’attività didattica anche in zona arancione o gialla, su disposizione dei governatori:

nelle aree in cui siano state adottate misure più stringenti per via della gravità delle varianti;

nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100 mila abitanti nell’arco di 7 giorni;

nel caso di un’eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico

Proprio quest’ultimo parametro potrebbe essere quello determinate visto che, secondo la stessa Regione Piemonte, «fino al monitoraggio fatto venerdì scorso la situazione mostrava un lieve incremento ma era tutto sotto controllo. Negli ultimi giorni si sta registrando un incremento importante che non possiamo non analizzare». Rimane comunque facoltà del governatore decidere se applicare la stretta in tutta la regione o solo in singole aree o singoli Comuni. I dati dei contagi nelle scuole sono in aumento, ma in Piemonte sono ancora lontani da quelli toccati tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre: il 1° marzo sono stati registrati 113 casi, il giorno successivo 186. Contro i 352 del 30 ottobre e i 429 del 6 novembre.

I 14 Comuni in lockdown sono collegati al focolaio di Cavour

Intanto, dalla serata del 3 marzo e fino a tutto il 12 marzo, un’ordinanza del governatore Cirio trasforma in zona rossa anche 14 Comuni collegati al focolaio di Cavour: Barge, Bagnolo Piemonte, Crissolo, Envie, Paesana, Gambasca, Revello, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Rifreddo, Sanfront in Valle Po (Cuneo) e Bricherasio e Scalenghe (Torino). In tali località è sospesa l’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado ed è disposta la didattica a distanza per gli studenti che vivono nell’area ma frequentano le lezioni in altri centri non inseriti in zona rossa.

Cirio ha dichiarato:

Ho commissionato ieri notte uno studio che mi sarà presentato fra poco dal nostro dipartimento dell’Unità di crisi e che, comune per comune, verifica l’eventuale esistenza di uno dei tre presupposti indicati dal Cts. Se ce ne sarà uno dei tre in automatico le scuole chiuderanno sulla base di quello che ha deciso ieri il governo. Per la prima volta il Cts ha detto al di sopra di quale valore le scuole diventano pericolose. Oggi è la giornata in cui si fanno le valutazioni tecniche per ogni comune per verificare se sussiste uno dei tre casi.

Il governatore ha inoltre approvato la nuova modalità indicata dal governo «perché è su basi scientifiche – ha detto – e perché è innanzitutto preventiva. Mi piace poi – ha aggiunto – il coinvolgimento delle Regioni. Non siamo più solo un organismo che viene sentito, ma la Conferenza delle Regioni è un organismo che viene anche ascoltato, cioè che può fare le proprie istanze e segnalazioni».

Leggi anche: