Coronavirus, in Lombardia 60 morti nelle ultime 24 ore. Crescono i ricoveri in terapia intensiva

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si contano 4.590 nuovi positivi al Coronavirus (ieri 3.762) e 60 morti (ieri 55). I ricoverati sono 5.051, di cui 506 in terapia intensiva (ieri 476) e 4.545 in area non critica. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 44, in calo rispetto ai 59 di martedì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 602.818, quello delle vittime arriva a 28.518. Il bollettino del 3 marzo registra un tasso di positività dell’8,2% (ieri era all’8,9%), con un totale di 55.611 tamponi effettuati (ieri 42.052).

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano : (+1.026)

: (+1.026) Brescia (+1.325), pari a circa il 30% di tutti i nuovi casi della regione

(+1.325), pari a circa il 30% di tutti i nuovi casi della regione Como (+295)

(+295) Monza e Brianza (+356)

(+356) Bergamo (+249)

(+249) Mantova (+217)

(+217) Pavia (+278)

(+278) Varese (+296)

(+296) Lecco (+139)

(+139) Cremona (+165)

(+165) Lodi (+63)

(+63) Sondrio (+83)

