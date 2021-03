Coronavirus, sono 339 le vittime. In terapia intensiva 232 nuovi ingressi, aumentano i ricoveri ordinari

Il bollettino del 4 marzo

Continuano a crescere i contagi da Coronavirus in Italia. Dopo il +20.884 rilevato ieri, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 22.865. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute il tasso di positività è oggi del 6,7%, ieri 5.8. Un dato che arriva a fronte di 339.635 tamponi analizzati, contro i 358.884 del giorno precedente. Il numero delle vittime rilevate nelle ultime 24 ore è invece di 339, ieri 347. Per un totale di 98.974 decessi dall’inizio del monitoraggio. La situazione negli ospedali vede invece 20.157 persone ricoverate con sintomi, ieri 19.763. Mentre i pazienti che si trovano in terapia intensiva sono 2.475, ieri 2.411. Gli ingressi delle ultime 24 ore nelle unità intensive sono invece stati 232. Il totale delle persone guarite e/o dimesse è invece salito a 2.453.706.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

