Attentato in Congo, ucciso il procuratore che indagava sulla morte dell’ambasciatore italiano Attanasio

Le indagini sulla morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi insieme al loro autista in un agguato nella Repubblica democratica del Congo il 22 febbraio, si macchiano nuovamente di sangue. Dopo i buchi nelle procedure di sicurezza e i punti di domanda sollevati dal documento dell’Ambasciata italiana – che smentiva la versione del ministero congolese dell’Interno secondo cui né i servizi di sicurezza né le autorità locali sarebbero state a conoscenza della trasferta di Attanasio a Goma e dintorni – dal Congo arriva una nuova notizia che inquieta ancora: il procuratore che indagava sulla morte dell’ambasciatore è stato ucciso.

Lo rivela in un tweet il GeopoliticalCenter, gruppo di analisi strategica, militare, politica ed economica indipendente basato in Italia. Il procuratore, riportano i media congolesi, si chiamava Mwilanya Asani William ed è stato assassinato in un’imboscata nel territorio di Rutshuru, nel Nord Kivu, nella stessa zona in cui è stato ucciso anche Attanasio. La notizia è stata confermata in una nota delle forze armate, nella quale si attribuisce la responsabilità a militari ribelli del 3416esimo reggimento. Come si legge in una nota riportata da la Repubblica, l’imboscata ai danni del procuratore sarebbe stata tesa da militari che «che stavano vessando la popolazione innalzando barricate lungo la strada per razziare i villaggi indisturbati». Nel caso dell’omicidio di Attanasio invece il ministro dell’Interno congolese aveva imputato l’attacco a una milizia hutu, le Forze democratiche per la Liberazione del Ruanda (FDLR).

