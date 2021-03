Coronavirus, in Veneto balzo dei contagi con oltre 1.500 nuovi casi. Sono 17 le vittime nelle ultime 24 ore

Negli ospedali sono ricoverate 1.197 persone in area non critica. 153 si trovano in terapia intensiva

Da lunedì il Veneto passerà in zona arancione, come annunciato ieri dal presidente della Regione, Luca Zaia, in conferenza stampa. L’andamento epidemiologico continua a peggiorare e i dati di oggi vedono un balzo in avanti dei contagi con 1.539 nuovi casi. Le vittime delle ultime 24 ore sono invece 17, ieri 24, per un totale di decessi che è arrivato a 9.953. La situazione negli ospedali vede invece ricoverate 1.197 persone in area non critica. Mentre 153 si trovano in terapia intensiva, dato invariato da ieri.

