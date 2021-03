Anche il Veneto in zona arancione. Zaia: «Il virus guarda ai giovani. Abbiamo fatto bene a chiudere le scuole»

L’andamento dell’epidemia da Coronavirus peggiora anche in Veneto, dove nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 1.505 nuovi contagi, per un totale di 339.742 casi dall’inizio dell’emergenza. A fronte di 43.750 tamponi analizzati nell’ultima giornata, il tasso di positività è del 3,44%. I ricoveri totali sono invece 1.359, di questi 1.206 si trovano in area non critica (+4), e 153 in terapia intensiva (-3). I decessi delle ultime 24 ore sono invece 24, per un totale di 9.936 vittime dall’inizio dell’emergenza. «Siamo zona arancione, me l’ha confermato il ministro e posso dirlo», ha dichiarato il presidente del Veneto, Luca Zaia, durante la consueta conferenza stampa quotidiana.

Il dato che «ci “spara” in arancione – ha aggiunto – è l’esempio della velocità del virus». «Siamo stati attaccati sulle scuole, ma sta succedendo quel che avevamo detto: le scuole vengono chiuse», ha detto Zaia. «La preoccupazione mia e dello staff – ha aggiunto – è che questo virus guarda i giovani. È inutile piangere davanti alle tragedie, meglio prevenire. Eravamo chiamati zotici per voler chiudere le scuole, ma siamo davanti a un fatto sanitario doppiamente grave».

Da sapere:

Leggi anche: