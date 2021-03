Entrerà in vigore il 6 marzo e sarà valido fino al 6 aprile il Dpcm anti-Covid firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Tra le novità principali, quella legata all’obbligo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutte le regioni rosse e alla possibilità per i presidenti delle regioni gialle o arancioni di chiudere gli istituti che si trovano nei territori che superano la soglia dei 250 contagi settimanali ogni 100 mila abitanti. Attualmente, stando ai dati diffusi dalla Protezione civile, ci sono 24 Province in questa condizione. Altre 20 Province hanno invece una media di contagi settimanali tra i 200 e i 250 contagi ogni 100 mila abitanti e dunque corrono il rischio di dover sospendere le attività scolastiche in presenza per passare alla Dad.

Il testo del Dpcm